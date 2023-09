Insucesso na Copa do Brasil deve acelerar saída de Sampaoli do Flamengo

Se a situação de Jorge Sampaoli no Flamengo já era bem delicada nas últimas semanas, depois de perder a Copa do Brasil para o São Paulo – neste domingo (24), no Morumbi –, tornou-se ainda mais insustentável. Segundo o jornal “O Globo”, este novo insucesso deve, enfim, acelerar o processo de saída do argentino.

Sampaoli, por sua vez, evitou o assunto na coletiva de imprensa após enfrentar o São Paulo, no Morumbi, pelo jogo de volta da Copa do Brasil.

“Esta decisão cabe à diretoria”, resumiu.

Antes de o assunto saída do Flamengo ser abordado, aliás, Sampaoli havia elogiado a atuação do Rubro-Negro diante do São Paulo no empate por 1 a 1. O resultado sacramentou mais um fracasso no ano. Mas o argentino o considerou, no fim das contas, injsto.

“Sei que cheguei em um clube em crise, que perdeu quatro finais. Já tinha perdido também para o Aucas na Libertadores. Tentamos, em cinco meses, tentar trocar essa realidade. Não aconteceu o que eu queria. São cinco meses em que me dediquei 24h por dia para mudar essa realidade. O Flamengo perdeu a Copa do Brasil injustamente”, disse o treinador argentino.

Sem títulos em 2023, agora, ao Mais Querido resta apenas o Campeonato Brasileiro, torneio no qual o time está fora da zona de classificação para a Libertadores. Hoje, inclusive, o Rubro-Negro cairia na Copa Sul-Americana.

