Ninguém acreditava no São Paulo, diz Dorival Júnior

Dorival Júnior chegou ao São Paulo em abril deste ano num momento de dificuldade do clube, que demitiu Rogério Ceni. O treinador, porém, disse que ao assumir o comando da equipe viu algo diferente nos jogadores. E que sabia que algo bom viria pela frente, embora o grupo estivesse desacreditado por muitos.

“Ninguém acreditava no elenco do São Paulo. Percebi algo bom, mas não entendia o porquê das críticas. Vi que o São Paulo foi a única equipe que tinha envolvido o time do Flamengo. Eu dizia isso, mas ninguém reconhecia isso. Sempre acreditei muito porque sabia que os garotos tinham muita qualidade. Por isso acreditei demais no potencial que o time tinha”, analisou Dorival Júnior.

A conquista da Copa do Brasil classificou o São Paulo para a Libertadores do ano que vem. Dorival Junior, porém, diz que é preciso ter calma e não atropelar os momentos. O time ainda tem o Campeonato Brasileiro pela frente, no qual está em 14º na tabela, com 28 pontos.

“Temos de pensar com calma na Libertadores. Primeiro tentar digerir isso (conquista da Copa do Brasil). Vamos pensar no brasileiro, que não estamos muito confortáveis. Temos de ter muita calma, tranquilidade para finalizar Brasileiro no melhor nível possível. Aí, sim, pensar no ano seguinte”, afirmou o treinador.

Dorival evita polêmicas

Ao falar sobre o Flamengo no fim da partida, Luciano ironizou o Flamengo ao falar sobre Dorival Júnior, que foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores pelo clube rubro-negro. Mesmo assim foi demitido no fim do ano passado para, depois, assumir o comando do São Paulo. Dorival, porém, não polemizou e discordou do jogador são-paulino.

“A gente não precisa responder a ninguém. Cada um pensa o que quiser. Minhas respostas são os resultados do meu trabalho. Vejo nas torcidas pelo caminho e elas me contam histórias legais de alguma situação. Sou sincero, não fico rebatendo isso ou aquilo”, afirmou Dorival.

