CEO do Cruzeiro não descarta mandar jogos da Raposa no novo estádio do Atlético

A rivalidade entre Cruzeiro e Atlético é uma das maiores do Brasil. No entanto, fora das quatro linhas, os dirigentes estão em sintonia. Por isso, o CEO da Raposa, Gabriel Lima, não descartou a possibilidade de a agremiação mandar jogos na Arena MRV.

Inicialmente, Lima garantiu que tem boa relação com os cartolas alvinegros, algo que pode ser um diferencial em caso de necessidade do Cruzeiro.

“Não acho impossível (mandar jogos do Cruzeiro na Arena MRV). Eu tenho uma boa relação com a diretoria do Atlético. A rivalidade tem que ser só dentro de campo”, disse o CEO do Cruzeiro em entrevista ao programa “CNN Esportes”.

De acordo com Gabriel, Atlético e Cruzeiro podem ficar mais fortes se caminharem juntos em torno dos objetivos.

“Fora de campo são duas potências dentro do estado que, se caminharem juntas, vão conseguir tirar vantagem desta relação. Não sei como eles pensam, mas é uma possibilidade e no futuro poderia acontecer sim”, complementou.

Cruzeiro pode ter contrato de exclusividade

Embora tenha assumido que existe a possibilidade de jogar na Arena MRV, Lima disse que a Raposa está próximo de assinar contrato de fidelidade com o Mineirão.

“Estamos na reta final (das negociações) para assinar um acordo de três anos de fidelidade com o Mineirão. O Cruzeiro é o único clube que vai jogar no Mineirão a partir de agora. As coisas estão se ajustando”, finalizou.

Cruzeiro e Mineirão tiveram problemas na atual temporada. A Raposa, aliás, chegou a mandar mais jogos no Independência e prometeu não jogar mais na Gigante da Pampulha. No entanto, a diretoria celeste recuou, negociou e voltou a mandar os jogos no estádio.

