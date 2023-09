Calleri diz jogar no sacrifício, vai passar por cirurgia e não joga mais em 2023

Um dos protagonistas do título da Copa do Brasil no São Paulo, o atacante Calleri admitiu jogar quase a temporada inteira no sacrifício. Após a partida, o jogador admitiu sentir dores no tornozelo direito desde março, na disputa do Paulistão. Ele afirmou que deve passar por cirurgia nos próximos dias para corrigir a lesão.

“Eu fui muito criticado, deixaram de acreditar em mim. Mais uma vez eu demonstro que o Calleri está vivo e ganhou a Copa do Brasil. Ninguém sabe, mas estou machucado há seis, sete meses. Eu vou parar de jogar agora e vou operar. Eu estou muito machucado no tornozelo. Meu objetivo era ser campeão e acho que consegui. Dei a vida, mesmo machucado. Desde março… Ninguém sabe, mas dei a vida por esse clube e agora mereço parar e me recuperar bem”, disse Calleri, que prosseguiu.

“Tenho a lesão no tornozelo, não recuperei bem, o tratamento conservador deu para jogar até agora, mas está me atrapalhando demais. Eu já falei para todo mundo que se a gente fosse campeão eu ia arrumar meu tornozelo. Depois de vencer eu vou operar”, completou o atacante.

Calleri apostou em tratamento convencional

Durante a disputa do Campeonato Paulista, Calleri teve uma lesão no local e optou por fazer um tratamento convencional. Ele conseguiu atuar, mas as dores eram recorrentes. Por conta da cirurgia, o argentino dificilmente deve jogar novamente em 2023. A ideia é que o centroavante volte 100% na próxima temporada.

Calleri foi o responsável por marcar o gol do São Paulo no jogo de ida da final da Copa do Brasil. Já no Morumbi, teve atuação mais discreta no ataque, mas sem deixar de ser importante para a equipe.

