Veja quanto o São Paulo recebe por conquistar a Copa do Brasil

O São Paulo, enfim, é campeão da Copa do Brasil. O Tricolor empatou com o Flamengo em 1 a 1 neste domingo (24), no Morumbi, e levantou o caneco diante de seus torcedores. Como venceu no duelo de ida por 1 a 0 no Maracanã, jogava por um empate em sua casa, o que se concretizou após 90 minutos.





Com o título, o São Paulo não colocou apenas mais uma taça em sua galeria, mas também embolsou uma bela quantia aos seus cofres. O Tricolor encerra a Copa do Brasil com R$ 88,7 milhões em prêmios da CBF por avançar em todas as fases da competição. Só a vitória na final rende R$ 70 milhões ao clube. O Flamengo, com o vice, leva R$ 30 milhões.

Para chegar a tão sonhada conquista, o São Paulo eliminou Ituano, Sport, Palmeiras, Corinthians e Flamengo.

O Tricolor, agora, já planeja o que fazer com a bolada que recebeu da CBF. Um dos objetivos é pagar pela contratação de James Rodríguez, por exemplo, e acertar direitos de imagem atrasados no elenco. Além disso, o São Paulo também deve usar uma quantia para manter seu plantel para a próxima temporada. Muitos jogadores estão emprestados até o final do ano, e o clube deseja a permanência de alguns, como o lateral-esquerdo Caio Paulista, que pertence ao Fluminense.

O clube ainda busca incrementar receitas, como as de premiações e bilheteria, para compensar a arrecadação prevista com a venda de direitos econômicos no orçamento da temporada.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.