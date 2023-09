Web resgata declaração polêmica de Cicinho: ‘Flamengo não ganha nem Carioca’

O ex-jogador Cicinho, atualmente comentarista esportivo do Arena SBT, no início do ano, resolveu polemizar. Na ocasião, ele criticou a demissão de Dorival Júnior e a contratação de Vitor Pereira pelo Flamengo. Com o título do São Paulo na Copa do Brasil, conquistado nesse domingo, sobre o Rubro-Negro, os internautas não perdoaram.

Inicialmente, a fala de Cicinho foi amplamente divulgada com a taça de Dorival pelo Tricolor Paulista. O ex-jogador disse, antes do início da temporada, que o Rubro-Negro teria ano amargo, sem títulos.

Cicinho avisou antes do ano começar que O FLAMENGO NÃO VAI GANHAR NADA EM 2023 e foi motivo de piada pelos membros da flapress! Chupa! Parabéns Dorival! Cicinho profeta, parabéns! Chupa mulambada kkkkkk pic.twitter.com/UbPpoSQeyt — Notícias do Fogão (@fogao_noticias) September 24, 2023

“O Flamengo não ganha nem Carioca no próximo ano, pode contratar qualquer jogador. Com o Vítor Pereira? Com trairagem? Não ganha. Tudo que começa errado, dá errado”, disse o ex-jogador.

O São Paulo ficou com o título da Copa do Brasil ao vencer o Flamengo no jogo de ida, por 1 a 0, em pleno Maracanã. Na partida de volta, o Rubro-Negro até tentou, abriu o placar, mas sofreu o empate. O resultado de 1 a 1 deu a taça ao time paulista.

