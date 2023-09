Na volta a São Januário, veja quanto o Vasco lucrou em jogo com Coritiba

O Vasco viu a volta da sua torcida a São Januário, na goleada por 5 a 1 sobre o Coritiba, depois de três meses. O jogo teve grande festa do público, com ingressos esgotados em poucas horas de venda e até direito a mosaico. Além disso, o clube arrecadou R$ 993.631,00, mas desse total, lucrou apenas R$ 362,999,62 em função das despesas. Ao todo, aliás, cerca de 20 mil torcedores estiveram presentes na partida.

Por sinal, por ter menos capacidade em relação a outros estádios da cidade do Rio, a Colina Histórica não consegue abraçar todos os fãs vascaínos. Inclusive, a corrida para garantir a presença nos compromissos do Brasileiro é sempre disputada. Já no Nilton Santos, por exemplo, onde bateu o Fluminense por 4 a 2, houve bom público: mais de 33 mil pessoas nas arquibancadas.

Afinal, a arena alvinegra é maior em comparação a São Januário e o Vasco obteve receita de R$ 2.089.046,00. No entanto, o somatório das despesas ficou em torno de R$ 1,5 milhão, restando R$ 642 mil destinados aos cofres do Gigante da Colina. Até porque, tirando os gastos normais de um jogo, desta vez, o Cruz-Maltino teve de pagar R$ 220 mil de aluguel ao Glorioso, por usar suas dependências.

VASCO NO MARACANÃ

Por outro lado, a história foi diferente quando o time de Ramón Díaz atuou no Maracanã. O lucro não se mostrou tão rentável assim na Colina e no Nilton Santos, levando em consideração a proporção entre presentes e valor final arrecadado. Porém, já no “Templo do Futebol”, os números indicam que há um bom negócio, apesar das constantes discussões e ações judiciais para se mandar um duelo por lá.

Na vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, na abertura do returno do Brasileiro, o Cruz-Maltino viu a receita total atingir R$ 3.034.502. Na ocasião, mais de 58 mil torcedores assistiram ao jogo. Além do próprio aluguel pago à concessionária da dupla Fla-Flu pelo uso do campo – R$ 250 mil -, a diretoria precisou arcar com R$ 1,9 milhão de despesas. Assim, o valor restante acabou ficando em R$ 1.033.050,74, nos bolsos do clube.

