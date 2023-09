Copa do Brasil tem a honra de ser conquistada pelo São Paulo

O São Paulo empatou em 1 a 1 com o Flamengo neste domingo (24), no Morumbi, e, enfim, conquistou o tão sonhado título da Copa do Brasil. A conquista que faltava na galeria já vinha se tornando uma verdadeira novela mexicana, com términos, brigas, um tempo sem se ver, mas com um amor incondicional no final.

Para entender o motivo do São Paulo nunca ter vencido a Copa do Brasil é preciso contar a história da competição. A Copa do Brasil foi criada em 1989, época em que o Campeonato Brasileiro, então principal competição nacional, havia sido jogado com várias fórmulas, além de um entendimento bastante confuso.

Entre 2001 e 2012, quem jogava a Copa do Brasil não disputava a Libertadores. Isso impedia o clube disputar a Copa no ano seguinte, pois o vencedor se classificava para o torneio continental. Por sua vez, o São Paulo disputou o principal torneio das Américas seguidamente entre 2004 e 2010, um dos períodos mais vitoriosos da equipe.

Desta forma, o São Paulo não tinha a honra de disputar a Copa do Brasil, com um dos seus grandes times da sua história. E a Copa do Brasil não recebia um Tricolor Paulista tão vitorioso em sua charmosa competição.

Com a queda desta regra, o São Paulo voltou a ser uma figurinha tradicional no torneio. Mas aparentava não saber disputar a competição na qual ficou tanto tempo fora. Foram eliminações frustrantes, quedas precoces e vexames marcantes até a redenção neste domingo.

Personagens marcantes para uma grande conquista

E o que não faltou para o Tricolor Paulista foram ingredientes e personagens para uma grande conquista. Começando pelo seu treinador. Chutado pelo adversário da final, o Flamengo, no começo do ano, Dorival Júnior assume o São Paulo com alguns dizendo que estava ”regredindo na carreira”. Contudo, o técnico teve sua ”vingança”, ou seria ”redenção”, para ser bicampeão (consecutivo) da Copa do Brasil.

Mas a galeria de personagens também se estende dentro de campo. Lucas Moura, que voltou após 10 anos de Europa para ser personagem crucial neste título e levantar a taça pelo seu time do coração. Calleri, que colecionava atuações fracas em decisões, se mostrou decisivo. O zagueiro Beraldo, que, há dois anos, conquistava a Copa do Brasil sub-17 e hoje é campeão e titular da competição entre os profissionais.

Além disso, também é muito importante ressaltar a importância de Rodrigo Nestor. O meia criado no Tricolor Paulista era um alvo constante da torcida, principalmente em derrotas e eliminações. Contudo, o jogador nunca deixou de demonstrar seu amor ao clube e foi corado com um gol, justamente o do título, para que seu nome seja, sim, cogitado como um ídolo dentro do São Paulo.

O São Paulo é protagonista, sim

Antes da final contra o Flamengo, o presidente do clube, Julio Casares, em participação ao programa ”Roda Viva” da TV Cultura, foi questionado se o São Paulo ainda era protagonista. Afinal, o Tricolor não vencia um título nacional desde 2008 e assistia seus rivais conquistando taças.

Agora, o São Paulo volta ao patamar de ser, sim, considerado um dos favoritos a qualquer título na próxima temporada. Afinal, conquistou um campeonato após eliminar os rivais Palmeiras e Corinthians, além de um dos melhores elencos da América do Sul, que é o Flamengo.

Após o apito final no Morumbi, Júlio Casares voltou a repetir a frase ”o São Paulo é protagonista, sim”. O Tricolor comprova que a equipe criou uma casca e está pronta para bater de frente com as melhores do Brasil e da América do Sul. Sim, o Tricolor está de volta à Libertadores.

Claro que a diretoria e comissão técnica ainda vão passar por todo um planejamento para 2024. Jovens jogadores vivem no radar europeu. Rafinha não sabe se continuará jogando no ano que vem. Lucas Moura fica? James, que não jogou nenhum minuto na Copa do Brasil, vai ser o protagonista que a torcida esperava?

No momento, o torcedor são-paulino não quer pensar em 2024. Apenas celebrar. E o Tricolor, por sua vez, enfim, está pronto para completar sua galeria de troféus. Afinal, a Copa do Brasil teve a honra de ficar nas mãos do São Paulo.

