Mallorca x Barcelona: escalações e onde assistir

Líder do Campeonato Espanhol, o Barcelona visita o Mallorca nesta terça-feira (26), às 16h30, no Iberostar Estádio, em partida válida pela 7ª rodada da LaLiga. O duelo terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e no streaming Star+.

Como chega o Barcelona?

Os atuais campeões assumiram a liderança na última rodada ao vencerem o Celta de Vigo por 3 a 2, de virada, em conjunto com a derrota do Real no clássico contra o Atlético de Madrid. Dessa maneira, os culés dependem apenas de si para manter o topo da tabela.

Ao mesmo tempo, a fase da equipe comandada pelo técnico Xavi é a melhor possível. Além da sequência de vitórias, os culés marcaram 13 gols nos últimos três jogos da temporada e a contratação de João Félix parece ser um diferencial para a equipe nesta fase inicial da temporada.

Para o duelo desta terça-feira, Xavi segue sem poder contar com o meia Pedri e o zagueiro Ronald Araújo, ambos lesionados.

Como chega o Mallorca?

Por outro lado, o principal objetivo do Mallorca é a permanência na elite do futebol espanhol. Assim, o clube vai tentar surpreender o Barcelona para somar pontos importantes e se manter afastado da zona de rebaixamento.

Além disso, o Mallorca não tem boas lembranças de duelos contra equipes que brigam na parte de cima da tabela. Na rodada passada, o clube perdeu por 5 a 3 para o Girona e precisa evitar outro tropeço na temporada. Dessa maneira, o Mallorca segue com cinco pontos, e viu a distância para a zona de rebaixamento cair para apenas um ponto.

Por fim, o zagueiro Raillo e o volante Omar Gonzalez serão ausências por motivos de lesões.

Mallorca x Barcelona

7ª rodada do Campeonato Espanhol

Data e horário: terça-feira, 26/09/2023, às 16h30 (de Brasília)

Local: Iberostar Estádio, em Palma de Maiorca (ESP)

Mallorca: P. Rajkovic; Maffeo, M. Valjent, Nastasic, S. van Der Heyden e Costa; Darder, Samu, Morlanes e Rodriguez; Muriqi. Técnico: Javier Aguirre.

Barcelona: Ter Stegen; João Cancelo, Koundé, Christensen e Marcos Alonso; Gundogan, Oriol Romeu e F. De Jong; Ferrán Torres (Raphinha). Lewandowski e João Félix. Técnico: Xavi.

Onde assistir: ESPN e Star+

