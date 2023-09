Palmeiras encara sequência decisiva na temporada. Entenda!

O Palmeiras se prepara para entrar em uma semana que pode ser crucial para as pretensões da equipe na temporada. Afinal, o Verdão começa a disputar a semifinal da Libertadores, contra o Boca Juniors, da Argentina, sonhando com um tetracampeonato da competição. Contudo, o Alviverde ainda busca o bicampeonato do Brasileirão e tem um duelo direto, entre os embates contra os argentinos.

O primeiro duelo acontece nesta quinta-feira (28), na Bombonera, contra o Boca Juniors. O duelo de volta está marcado para 5 de outubro, às 21h30, no Allianz Parque. A Libertadores se apresenta como o título mais possível para o Verdão na temporada. Afinal, caso avance para a final, o Palmeiras estará a apenas um jogo do tetracampeonato da competição continental.

Contudo, o Campeonato Brasileiro ainda segue em disputa. Mesmo considerando difícil tirar a vantagem conquistada pelo Botafogo, o Palmeiras mantém esperança no torneio. Com um confronto direto contra a equipe carioca ainda para disputar, o Verdão entende que precisa diminuir o máximo possível esta vantagem para chegar no embate com chances de assumir a liderança.

Além disso, o próximo jogo é contra o RB Bragantino, quarto colocado da tabela e que também sonha alto na competição. Ou seja, o jogo vale posição dentro do G4 do Brasileirão, além de seguir a caça ao Botafogo.

Assim, o técnico Abel Ferreira tenta preparar sua equipe para esta sequência decisiva. O Palmeiras deve viajar para a Argentina, nesta terça-feira (26), e realizará um treinamento na Argentina, antes do duelo contra o Boca Juniors.

