Tiquinho, Pedro e dois azarões por apostas levam artilharia da Copa do Brasil

Quatro jogadores levaram o prêmio de artilheiro da Copa do Brasil 2023. Nenhum deles, no entanto, é do campeão São Paulo. Tiquinho, Pedro e dois azarões, Alef Manga (Coritiba) e Lorran (Nova Mutum-MS) dominam a lista, com cinco gols.

Os atacantes de Botafogo e Flamengo se aproveitaram da fragilidade dos primeiros adversários na competição para abrir vantagem. No caso do camisa 9 alvinegro, foram três somente no 7 a 1 contra o Brasiliense, na segunda fase. Já a fera rubro-negra balançou as redes quatro vezes sobre o Maringá, no impressionante 8 a 2 da terceira fase, no Maracanã.

Curiosamente, Alef Manga foi suspenso por um ano do futebol brasileiro por conta do envolvimento no esquema de apostas. Assim, o Coxa o emprestou para o Pafos, do Chipre, no início de agosto.

Em 2022, Cano, do Fluminense, foi o artilheiro da edição da Copa do Brasil, também com cinco gols.

