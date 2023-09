Juventus x Lecce: escalações e onde assistir

Juventus e Lecce abrem a 6ª rodada do Campeonato Italiano nesta terça-feira (26), às 15h45, em Turim. A Velha Senhora precisa se recuperar do tropeço para voltar a vencer no Calcio e assumir a vice-liderança da competição. No entanto, o Lecce promete dificultar a vida dos donos da casa, uma vez que se trata de um confronto direto na parte de cima da tabela. O duelo terá transmissão ao vivo no streaming Star+.

Como chega a Juventus?

A Juve conheceu sua primeira derrota nesta edição do Campeonato Italiano na rodada passada, ao perder para a Sassuolo por 4 a 2. Assim, o clube de Turim manteve os 10 pontos, mas caiu para a quarta posição e foi ultrapassado pelo próprio Lecce.

No entanto, a boa notícia para o torcedor da Velha Senhora é que o técnico Massimiliano Allegri não terá desfalques para a partida desta terça-feira e poderá entrar em campo com força máxima.

Como chega o Lecce?

De maneira surpreendente, o Lecce faz um grande início de temporada e briga pelas primeiras posições do Calcio. Dessa forma, o time está nvicto até o momento e vem de uma vitória por 1 a 0 sobre o Genoa e alcançou os 11 pontos na tabela.

Ao mesmo tempo, o técnico Roberto D’Aversa não terá problemas na escalação e vai para o jogo desta terça-feira com o que tem de melhor em seu elenco.

Juventus x Lecce

6ª rodada do Campeonato Italiano

Data e horário: terça-feira, 26/09/2023, às 15h45 (de Brasília)

Local: Juventus Stadium, em Turim (ITA)

Juventus: Perin; Rugani, Bremer, Danilo; Weah, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Moise Kean, Milik. Técnico: Massimiliano Allegri

Lecce: Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Dorgu; Kaba, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Oudin. Técnico: Roberto D’Aversa

Onde assistir: Star+

