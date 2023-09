Santos paralisa conversas com Carille e vai analisar mercado

O Santos decidiu paralisar as conversas com o técnico Fábio Carille. Após de procurar o estafe do treinador para saber de um possível retorno, o Peixe não enviou nenhuma proposta sequer ao técnico. Assim, diretoria do Alvinegro Praiano ainda analisa quem pode ser o novo comandante da equipe.

Carille está atualmente está no comando do V-Varen Nagasaki, do Japão. O Santos, por sua vez, estava disposto a pagar a multa rescisória de R$7,2 milhões do treinador com o clube nipônico. Além disso, o Peixe preparava um salário alto para contar com o técnico. Contudo, nos últimos dias, o Alvinegro Praiano decidiu dar uma analisada melhor no mercado.

O Peixe não vê a contratação de Carille como uma unanimidade dentro do clube. Contudo, a diretoria espera que uma decisão aconteça até o final de semana. Apesar da vitória sobre o Bahia ter tranquilizado os ânimos na Vila Belmiro, o Santos quer aproveitar o período sem jogos para que o novo treinador se acostume com o clube.

O clube está sem técnico desde o dia 15 de setembro, quando a diretoria optou por demitir o uruguaio Diego Aguirre. Desde então, vários nomes foram consultados, mas nenhum deles é unanimidade entre o presidente Andres Rueda e o Comitê de Gestão.

Campeão brasileiro com o Corinthians em 2017, Carille teve passagem pelo clube da Vila Belmiro em 2021 e 2022. Aliás, em seu primeiro ano de contrato, o treinador conseguiu livrar o Peixe do rebaixamento no Brasileirão. Algo semelhante ao que acontece nesta temporada.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.