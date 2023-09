Corinthians tem semi da Sula e Majestoso nos próximos sete dias

O Corinthians segue se preparando para o duelo contra o Fortaleza. As equipes se enfrentam nesta terça-feira (26), às 21h30, na Neo Química Arena, pelo jogo de ida da Copa Sul-Americana. Contudo, a semana do Timão promete ditar os objetivos da temporada do clube.

Afinal, após o primeiro duelo contra o Fortaleza, pelo torneio continental, o Corinthians tem um clássico contra o São Paulo, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Apesar da vitória diante do Botafogo por 1 a 0, na última rodada, o Timão deu uma respirada na tabela, mas ainda liga o alerta para a zona de descenso na competição.

Além disso, a partida marca o reencontro das equipes desde a semifinal da Copa do Brasil. Na ocasião, o Timão acabou eliminado pelo Tricolor na competição em uma partida que gerou muitas críticas ao técnico Vanderlei Luxemburgo.

Após o Majestoso, o Corinthians volta a enfrentar o Fortaleza, desta vez na Arena Castelão, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana. A competição virou prioridade dentro do Alvinegro, já que significa a possibilidade de levantar um título nesta temporada.

O elenco corintiano segue treinando normalmente para o duelo contra o Leão do Pici. Vanderlei Luxemburgo não esboçou quem será o time titular, mas a escalação deve ser muito parecida com aquela que venceu o Botafogo no Brasileirão. A única mudança deve acontecer na lateral-esquerda. Afinal, Fábio Santos deve retomar sua posição e colocar Matheus Bidu no banco de reservas.

