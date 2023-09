Diretor promete respeitar vontade de Lucas, mas quer atacante em 2024

Lucas Moura atuou em apenas três jogos na campanha do título, mas o suficiente para cravar seu nome, mais ainda, na história do São Paulo. Ele fez valer a pecha de ídolo que a torcida são-paulina sempre colocou no atacante. Agora, com o título inédito da Copa do Brasil e o carinho recebido e a vaga para a próxima Libertadores, aumenta a pressão pela continuidade do jogador na próxima temporada.

Em entrevista após a final, o diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, disse que sonha com a permanência do camisa 7. O cartola disse que vai respeitar a decisão do atacante no final do ano, quando encerra seu contrato com o Tricolor, mas espera que o título convença o jogador a ficar.

”O amor que o Lucas tem pelo São Paulo é incrível. O que eu posso garantir ao torcedor do São Paulo é que faremos tudo que pudermos para manter o Lucas com a gente por aqui mais tempo, óbvio que vamos respeitar a vontade do Lucas, porque o que é combinado não é caro e nós combinamos com o Lucas esses seis meses até o final do ano”, disse Belmonte, que prosseguiu.

“Agora vamos continuar conversando, o Lucas já sabe que a gente, óbvio, quer continuar com ele e vamos fazer tudo que for necessário. O Lucas é fundamental dentro e fora de campo. O seu tamanho eleva o patamar do elenco como um todo, então a gente vai fazer o máximo. Mas, de novo, daqui até o fim do ano tem tempo, vamos deixar tudo se assentar. Mas o torcedor pode ter certeza de que faremos o máximo possível”, completou o diretor.

Lucas não fala em renovação e quer comemorar o título

Lucas retornou ao São Paulo em agosto após mais de dez temporadas atuando na Europa. O atacante passou por PSG e Tottenham. O grande atrativo do clube para buscar manter o jogador é o lado emocional. Após o título, o camisa 7 admitiu estar vivendo um dos melhores dias de sua vida.

“Estou vivendo um sonho, literalmente. Por tudo que envolveu minha volta, a mobilização da torcida nas redes sociais, até alguns jogadores mandando mensagens para mim. Estou vivendo um sonho, São Paulo é sentimento, está na minha pele, fui formado no clube, subi com 17 anos, agora estou com 31, careca e com dois filhos, aguentando a molecada me zoando já (risos). Mas feliz demais”, falou Lucas, após a final.

