Cléber Machado faz participação diferente na TV

O narrador Cléber Machado está de casa nova e estará em breve nos jogos no SBT. Por lá, será o novo apresentador do “Arena SBT”. Sendo assim, o comunicador fez uma participação pra lá de diferente na nova emissora.

Machado participou do “Programa do Silvio Santos”, ao lado de outros nomes do esporte da emissora. Ele precisou mostrar seu outro lado e até cantou durante sua participação.

O SBT o anunciou no início de setembro. Machado será nome fixo do esporte na emissora. A estreia, aliás, será no dia 26 de setembro, na partida entre Corinthians e Fortaleza, pela Copa Sul-Americana.

Quando poderíamos imaginar algum dia ver o Cléber Machado cantando no #ProgramaSilvioSantos

XD pic.twitter.com/QMKpV27mj4 — Walker #5530 (@Walker5530) September 25, 2023

O narrador esportivo deixou a Rede Globo em março, após 35 anos na emissora. Dias depois, parou na Record para contrato curto, apenas a final do Campeonato Paulista 2023. Depois, ele trabalhou na Prime Vídeo, na cobertura da Copa do Brasil.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.