Palmeiras anuncia venda de ingressos para duelo contra o Boca

O Palmeiras se prepara para iniciar a venda de ingressos para o duelo contra o Boca Juniors, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. A partida acontece no dia 5 de outubro, no Allianz Parque. Mas o torcedor palestrino pode garantir sua entrada nesta terça-feira (26), às 10h.

A pré-venda para sócios-torcedores será de terça até quinta, também às 10h, quando então se inicia a comercialização para o restante do público. Os ingressos de visitantes para o duelo de ida na Bombonera, que acontece nesta semana, já estão esgotados.

Aliás, o torcedor palestrino que for ao Allianz Parque terá que desembolsar uma boa quantia. Afinal, os valores dos ingressos vão de R$ 240 a R$ 500. Os participantes do programa Avanti terão descontos em determinados setores do estádio. Quem não for sócio terá que desembolsar o preço integral.

Por fim, a entrada no estádio será por biometria facial. Inclusive para os torcedores do Boca Juniors, que vão deixar Buenos Aires em direção ao Allianz Parque no dia 5 de outubro.

Palmeiras e Boca Juniors começam a duelar por um lugar na final da Libertadores nesta quinta-feira (28). A primeira partida acontece na Bombonera, em Buenos Aires, às 21h30. A decisão acontece no Allianz Parque. Quem avançar encara Fluminense ou Internacional na grande final do torneio continental, no Maracanã, no dia 4 de novembro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.