Neymar teria pedido demissão de Jorge Jesus, no Al-Hilal

Pouco mais de um mês desde que chegou à Arábia Saudita, o atacante Neymar já seria o pivô de uma polêmica no Al Hilal. Segundo o jornal “Sport”, da Espanha, o brasileiro teria se desentendido com o técnico Jorge Jesus e pedido à diretoria do clube que demitisse o treinador. Os dois teriam se desentendido após o empate na estreia da equipe na Liga dos Campeões da Ásia, no 1 a 1 contra o Navbahor Namangan, na semana passada. O jogador nega.

Na partida em questão, Neymar reclamou muito com a arbitragem, chutou a bola em um adversário e correu o risco de ser expulso. Ao fim do embate, o treinador teria repreendido o camisa 10 no vestiário por conta de suas atitudes. O brasileiro, de acordo com a imprensa catalã, teria se incomodado com as cobranças e respondido o técnico de forma ríspida. Além disso, teria pedido a demissão imediata do português.

O momento de Jorge Jesus no Al-Hilal não é dos melhores. Aliás, nos últimos dias, o treinador teria se reunido com a diretoria do clube para conversar sobre o futuro, já que o desempenho da equipe não estava agradando aos árabes. O pedido de Neymar pode se somar à insatisfação da diretoria com o trabalho do português.

O português foi vaiado pelos torcedores do clube após o empate por 1 a 1 com o Damac, na última quinta-feira, pelo Campeonato Saudita. Mesmo assim, o Al-Hilal é o vice-líder do Saudita após sete rodadas, com 17 pontos e nenhuma derrota até aqui. Contudo, o empate na Liga dos Campeões da Ásia e a derrota na final da Copa dos Campeões Árabes estremeceram os bastidores.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.