Terrabolistas exaltam o trabalho campeão de Dorival Jr no São Paulo

O programa Terrabolistas desta segunda-feira (24/9), no Terra, analisou a final da Copa do Brasil-2023 e a grande conquista do São Paulo em cima do Flamengo. Os convidados da semana, a jornalista da federação paulista e das “Artilheiras” Juliane Santos e o técnico Sydney Moraes, ex-jogador do São Paulo nos anos 90, exaltaram o trabalho de Dorival Junior. Lembraram que o treinador, graças a uma série de acertos, ganhou a confiança de todos no clube: torcida, diretoria e, claro, os jogadores.

“Dorival é muito de grupo e passa confiança aos atletas e potencializa o talento individual ao coletivo, disse Juliane.

” O que o São Paulo cresceu na parte tática e técnica foi exorbitante” completou Sydney Moraes.

Terrabolistas analisam Alisson e Lucas Moura

Eles pontuaram duas dessas mudanças: os posicionamentos de Alisson e de Lucas Moura. Juliane Santos focou sua análise principalmente no volante.

“Dorival aposta em colocar os jogadores em funções que nem mesmo o atletas acreditaria que poderia funcionar. Um exemplo é a mudança tática com o Alisson que passou a jogar de volante em vez de ponta. Ele disse que se assustou com a proposta do técnico, mas que Dorival acreditava totalmente na sua eficácia na função. Além disso, o treinador também potencializou o futebol do lateral Caio e do meia Nestor”.

Sidney Moraes diz que o mais importante foi o que Dorival conseguiu com Lucas Moura:

“Lucas jogava pela extremidade. Mas Dorival o colocou como meia, dando dinâmica ofensiva muito grande São Paulo fazendo algo inédito na sua carreira. Hoje, o Luciano só cabe no time na função que agora é do Lucas e por isso foi para o banco. Mas quando o titular se cansa, o técnico lança Luciano por dentro, solta Lucas para a extremidade e a parte técnica volta a crescer muito”.

O grande desafio para 2024

Sidney Moraes diz que o torcedor tem de comemorar a volta do São Paulo aos títulos. Mas agora, para o time se manter num patamar que tem Flamengo e Palmeiras como os tops de linha, o trabalho será grande para 2024.

“Dorival evoluiu muito e o São Paulo cresceu nas suas mãos. Mas ainda acho que não está totalmente preparado para jogar um belo futebol como os principais times do Brasil. Porém, certamente chegará se permanecer focado no trabalho de desenvimento do grupo, A evolução de James Rodríguez. Em 2024 o São Paulo pode evoluir e ser uma equipe ainda melhor”.

Terrabolistas

Além de Sidney Moraes e de Juliane Santos, o Terrabolistas desta semana contou com a presença de Fernanda Arantes e Alexsander Vieira, jornalistas do Terra. E mais uma vez teve como âncora Leandro Chaves. Todos celebraram o “clube bem amado”.

“Agora não falta mais nada ao Tricolor. O São-paulino pode dizer: sou campeão da Copa do Brasil, que se junta aos seis canecos brasileiro, tri da LIbertadores, tri mundial e campeão da sul-americana” lembrou Leandro Chaves.

“Foi uma noite muito histórica. Afinal, parecia que tudo estava escrito para acontecer. O São Paulo eliminou Palmeiras, Corinthians e Flamengo. Mas a história pode ser resumida no Nestor. Um cara revelado na base, e que nesta temporada estava sendo cricificado e não abandou nou o barco. Renovou seu contrato e foi agraciado decidindo a Copa do Brasil nos dois jogos, disse Alex.

“Foi uma conquista na raça. O São Paulo fez muito bem o dever de casa, parando os grandes. Isso mostra que está acontecendo uma guinada e ele está começando a mudar de patamar. Vejo um futuro muito bonito pela frente para o São Paulo”.

O Terrabolistas é um programa semanal do Terra, com apresentação ao vivo sempre às segundas-feiras, às 10h (de Brasília). Mas todos podem ver o programa a hora que quiser pelo Youtube. Veja abaixo o programa desde 25/9.