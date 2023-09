Sem Neymar, Al-Hilal vence o Al-Jabalain pela Copa do Rei

Notícia nesta segunda-feira (25) por um suposto pedido de demissão do técnico Jorge Jesus, o atacante Neymar ficou fora da partida contra o Al-Jabalain, fora de casa, no Prince Abdul Aziz bin Musa’ed Stadim, pela primeira fase da Copa do Guardião das Duas Mesquitas Sagradas (Copa do Rei). A equipe do craque brasileiro venceu a peleja por 1 a 0.





Jesus decidiu, então, poupar Neymar para o brasileiro não forçar a coxa direita neste duelo, conforme aponta a imprensa da Arábia Saudita. Aliás, o tema foi, recentemente, motivo para um entreveiro entre o Mister e o técnico da Seleção Brasileira, Fernando Diniz.

Com o resultado positivo sobre o rival da Segunda Divisão do país, o Al-Hilal, agora, avança às oitavas de final da competição de mata-mata.

Ex-Porto (POR) e Wolverhampton (ING), o volante português Neves, com um disparo da entrada da área, garantiu o triunfo do time do compatriota Jorge Jesus, apenas na segunda etapa. Um gol, portanto, para diminuir as tensões entre o comandante e os simpatizantes do Al-Hilal.

Atual campeão, o clube da dupla Jorge Jesus/Neymar é o segundo maior vencedor da Copa do Guardião das Duas Mesquitas Sagradas, com dez canecos. O Al-Ahli é o dono do mais alto posto desta competência, com 13 títulos.

