Nome de Tite ganha força no Flamengo após mais um vice

A relação entre Flamengo e Jorge Sampaoli, que não vinha sendo boa nas últimas semanas, deve chegar a um ponto final em breve. Afinal, com o vice-campeonato da Copa do Brasil, ou seja, mais uma frustração com o treinador (eliminado na Libertadores), não há mais clima para o argentino no Ninho do Urubu. Dessa forma, o nome mais forte nos corredores do clube carioca é o de Tite, ex-treinador da Seleção Brasileira e do Corinthians.

Segundo o “ge”, o Flamengo se reuniu com intermediários para saber se Tite aceitaria treinar um time no Brasil. Além disso, também foi abordado um possível acordo financeiro para que os dirigentes tenham ideia de quanto o treinador gostaria de receber. Com o sinal positivo, o Rubro-Negro estuda como pode fazer a oferta, afinal, Tite não é favorável a iniciar trabalhos no meio da temporada. Dessa forma, a expectativa é que uma possível proposta seja com o contrato a partir do início de 2024.

Em contrapartida, alas da cúpula do Flamengo entendem que o time precisa de uma mudança imediata, com a saída de Sampaoli e a chegada de um novo treinador para dirigir a equipe até o fim do ano. Dessa forma, uma solução seria fechar com Tite logo após a queda do argentino, mas com o brasileiro apenas na montagem do time para a próxima temporada, auxiliando nas contratações e indicando suas metodologias de trabalho.

O último trabalho de Tite foi à frente da Seleção Brasileira. O treinador dirigiu a Canarinho nas duas últimas Copas do Mundo, mas os resultados deixaram a desejar, com eliminações precoces para Bélgica e Croácia, respectivamente, nas quartas de final. Ao fim de 2022, ele deixou a Canarinho.

Período sabático

Ainda durante o seu período na Seleção, o treinador avisou que gostaria de tirar um ano sabático, ou seja, sem vínculo com qualquer outra instituição, aproveitando os dias com a família e amigos. Mas havia a expectativa que propostas da Europa chegassem ao treinador. Aliás, as ofertas até chegaram, mas não despertaram o interesse de Tite.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.