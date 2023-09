Namorada de Neymar aparece, no Instagram, sem aliança de compromisso

Se Neymar apareceu em um treinamento sem aliança de compromisso na última semana, nas últimas hora, foi a vez de Bruna Biancardi ser vista sem o anel. A publicação, aliás, aumentou a especulação em torno de um término do casal.

A imagem em questão foi uma “publipost” feito para uma clínica médica. A ausência do anel foi percebida quando a modelo mexeu as mãos durante a gravação. No entanto, não é possível confirmar o dia em que o vídeo foi feito.

O caso de Neymar sem aliança, afinal, ocorreu na semana PASSADA. Primeiro, durante um treinamento. Depois, no sábado, quando usava roupas típicas no Dia da Arábia Saudita. O atleta estava sem o anel nas duas oportunidades.

Neymar voltou a causar alvoroço na última semana ao ter seu nome envolvido em nova polêmica. O craque brasileiro passou a noite na boate Apolo e curtiu a noite “livre”. Nas imagens, ele aparece com duas mulheres ainda não identificadas. Ainda que público, o ambiente não foi um empecilho para Neymar.

Bruna sobre Neymar: “Mais uma vez decepcionada”

Dias depois, Bruna Biancardi se pronunciou sobre a nova polêmica. Ela lamentou os vídeos e garantiu que está focada no restante da gravidez.

“Estou ciente e mais uma vez decepcionada. Mas, na reta final da minha gravidez, o meu foco e preocupação estão direcionados exclusivamente à minha filha e é somente nisso que vou pensar no momento. Agradeço as mensagens de carinho”, escreveu Biancardi no Instagram.

A publicação aconteceu justamente três meses após um grande escândalo envolvendo Neymar. Na época, saiu na mídia que o jogador se envolveu com uma influenciadora, no domingo anterior ao Dia dos Namorados. Pelo fato, Neymar chegou a pedir desculpas públicas a Biancardi.

A namorada do craque brasileiro, aliás, tomou uma atitude inesperada nos últimos dias. Nas redes sociais, ela parou de seguir o Al-Hilal, clube que o camisa 10 atua. Vale ressaltar, inclusive, que Neymar até agora não se pronunciou sobre os últimos acontecimentos.