Fábio projeta semifinal e mira titulo da Libertadores: 'Sonho'

Aos 42 anos, Fábio está próximo de fazer história no Fluminense. O goleiro, afinal, vem sendo um dos destaques do time e pode ser campeão da Libertadores no fim desta temporada. O camisa 1, assim, rasgou elogios para os jogadores tricolores e afirmou que há uma “possibilidade muito real” de título.

“O Fluminense tem a expectativa que a gente consiga realizar esse sonho (de conquistar a Libertadores). É um momento em que surge uma possibilidade muito real. É uma equipe consistente que está fechada junto com a festa e a força do torcedor, que vimos principalmente dentro do Maracanã”, disse Fábio ao “ge”.

Semifinal da Libertadores

Fluminense e Internacional se enfrentam nesta semana pela semifinal da Libertadores. Fábio, portanto, fez uma projeção do confronto e afirmou que será um duelo muito “aguerrido” dentro de campo.

“São jogos difíceis como foram nas quartas (Olimpia). Agora, por ser um adversário brasileiro, se torna um jogo mais aguerrido ainda. Cada vez que vai afunilando, os jogos são mais decisivos e tensos. Será um jogo muito complicado que a gente vai estudar ao máximo o adversário, mais ainda do que já estudamos. Tudo tem que estar mentalmente pronto para colocar em prática”, afirmou Fábio.

Fábio e Fluminense

O goleiro chegou ao clube no começo de 2022 e já conquistou dois títulos do Campeonato Carioca. Embora tenha uma passagem marcante e vitoriosa pelo Cruzeiro, Fábio está criando uma identificação muito forte também no Fluminense.

“Já criei uma identificação com o Fluminense pela gratidão que tenho de ter dado a oportunidade de vestir a camisa, de acreditar no meu potencial e ver que ainda posso ajudar dentro e fora de campo. A minha entrega é plena dentro de campo. A identificação com a torcida só aumenta a cada dia graças ao trabalho, todos que vêm me ajudando, todos que me receberam bem. Sou muito grato ao Fluminense”, completou Fábio.

O Fluminense entra em campo nesta quarta-feira (27), diante do Internacional, às 21h30, no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. O duelo de volta acontece no dia 4 de outubro, no mesmo horário, no Beira Rio.

