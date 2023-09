Torcedor do São Paulo morre após confronto entre torcedores e PM

Um torcedor do São Paulo morreu neste domingo (24), no final da tarde, após o duelo entre São Paulo e Flamengo, pela final da Copa do Brasil. O rapaz de 32 anos foi encontrado caído com ferimento na cabeça. Ele chegou a ser levado para o Pronto Socorro Campo Limpo, mas não resistiu.

A polícia abriu investigação para saber o que realmente aconteceu ao torcedor. A Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva registrou o caso como promoção de tumulto e homicídio. Após a partida, algumas confusões acabaram registradas no entorno do Morumbi.

Fiquei na porta do Morumbi até às 21h registrando a festa dos torcedores do São Paulo. Tricolores empolgados pelo título se amontoaram para ver os campeões e subiram nos portões. A Polícia reagiu com jato d’agua, bombas e balas de borracha. Muita correria! Triste pic.twitter.com/Ap1w6NqSEM — Marcelo Braga (@mabragatchelo) September 25, 2023

Alguns torcedores estavam celebrando o título do São Paulo na frente do portão de saída dos veículos no estádio. Para liberar a saída dos ônibus do Flamengo rumo ao Rio de Janeiro, a polícia utilizou bombas de efeito moral e jatos de água para dispersar os torcedores. Além disso, acionaram a cavalaria.

Aliás, em algumas imagens, é possível ver policiais agredindo torcedores do São Paulo que estavam em seu caminho. Contudo, outro momento de tensão foi quando o zagueiro Arboleda, do São Paulo, subiu na marquise, ao lado de um dos portões do estádio. Alguns torcedores tentaram subir no muro e o portão ameaçou cair. Assim, a tropa de choque voltou a jogar bombas para afastar o público.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.