Léo Pereira sobre vice-campeonato: ‘Assumimos nossa culpa’

O técnico Jorge Sampaoli é um dos nomes mais criticados pelo vice-campeonato do Flamengo para o São Paulo. Aliás, além das cobranças pelo mau resultado, torcedores pedem a saída do treinador. Mas rubro-negros também responsabilizam os jogadores pela derrota. Nesta segunda-feira (25), o zagueiro Leo Pereira assumiu o dever dos atletas e agradeceu o apoio da torcida.





“Infelizmente o objetivo não foi alcançado, 48 milhões de pessoas sofrem. Momento difícil para todos aqueles que torcem, jogam e fazem parte do Flamengo. Triste porque jogamos melhor e não soubemos aproveitar, final é detalhe e tivemos alguns detalhes cruciais para o resultado final. Assumimos nossa culpa como jogadores e sabemos que precisamos entregar mais para honrar esse manto”, publicou Léo Pereira.

“Momento de reflexão para todos porque o Flamengo é maior que qualquer um e merece muito mais. Obrigado, Nação e cada um que torceu por nós”, completou.

Com 37 jogos na temporada, Léo Pereira é titular absoluto no Flamengo. Assim, o defensor vem atuando ao lado de Fabrício Bruno, também titular na posição. Após o término do jogo contra o São Paulo, no Morumbi, Léo foi um dos jogadores que ficaram mais abatidos em campo. Ele encostou-se em uma das traves dos gols e ficou sentado. Posteriormente, os zagueiros David Luiz e Pablo levantaram o companheiro. O jogador também recebeu o carinho de Dorival Júnior, seu ex-treinador no Flamengo.

