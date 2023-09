Veja quanto o Flamengo recebeu de premiação na Copa do Brasil

Com a derrota para o São Paulo na final da Copa do Brasil, o Flamengo deixou de ganhar R$ 70 milhões de premiação. Esse valor, aliás, seria apenas pelo título, sem contar com premiações das fases anteriores. O vice-campeonato rendeu ao Rubro-Negro R$ 30 milhões.

No total, o Flamengo arrecadou R$ 48,7 milhões em prêmios da CBF pelas classificações nas fases da Copa do Brasil. Mas, se tivesse conquistado o pentacampeonato, o clube carioca ficaria com uma bolada de R$ 88,7 milhões.

A trajetória do Flamengo na Copa do Brasil começou em abril, quando o time carioca deixou para trás o Maringá pelo placar agregado de 8 a 4. Posteriormente, o time de Sampaoli eliminou o Fluminense, por 2 a 0. Já nas quartas de final, o adversário da vez foi o Athletico, que ficou para trás com o placar de 4 a 1. Posteriormente, o Rubro-Negro eliminou o Grêmio por 3 a 0 na semifinal.

Veja quanto o Flamengo arrecadou por fase na Copa do Brasil

Terceira fase: R$ 2,1 milhões

Oitavas de final: R$ 3,3 milhões

Quartas de final: R$ 4,3 milhões

Semifinais: R$ 9 milhões

Vice-campeonato: R$ 30 milhões

