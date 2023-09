Chelsea faz seu pior início no Inglês em 45 anos mesmo após gastar fortuna

O Chelsea foi o clube que mais investiu em contratações na última janela de transferências, mas dentro de campo os resultados ainda não apareceram. Com apenas cinco pontos em seis jogos na Premier League, o clube de Londres faz seu pior início na competição nacional desde 1978.

Os Blues desembolsaram 464 milhões de euros (R$ 2,4 bilhões), mas não deram liga até o momento. Diante deste cenário, o técnico Mauricio Pochettino, que também chegou nesta temporada, já começa a enfrentar pressão dos torcedores.

“A performance está boa. Não digo que é excelente porque estamos falhando em ser clínicos na frente do gol. Precisamos continuar trabalhando”, disse o argentino após a última rodada da Premier League.

No último domingo, o Chelsea perdeu para o Aston Villa, em casa, por 1 a 0, e Mauricio Pochettino foi vaiado por torcedores no Stamford Bridge. O resultado deixou a equipe da capital na 14ª colocação do Campeonato Inglês, somente quatro pontos acima da zona de rebaixamento.

Comprado por Todd Boehly em maio de 2022, o Chelsea foi o clube que mais gastou em todas as três janelas de transferências seguintes. Ao todo, os Blues contrataram 27 atletas, gastando mais de 1,07 bilhão de euros (R$ 5,6 bilhões).

