Internacional tem três pendurados para semifinal da Libertadores

O Internacional chega com três pendurados para partida diante do Fluminense. Mercado, Aránguiz e Alan Patrick, afinal, estão com dois cartões amarelos na Libertadores e podem ser desfalques no jogo de volta da semifinal.

Pendurados do Internacional

O Colorado, assim, pode ter ausências importantes na Libertadores. Caso Mercado, Aránguiz e Alan Patrick sejam advertidos com cartão amarelo no Rio de Janeiro, Eduardo Coudet terá que promover alternações em Porto Alegre.

Os três jogadores acabaram sendo advertidos depois da fase de grupos da Libertadores. O Inter passou pelo River Plate nas oitavas e pelo Bolívar nas quartas. A equipe gaúcha, assim, chega embalada para disputa do título da competição.

Mercado recebeu cartão amarelo nas oitavas e nas quartas de final da Libertadores. Aránguiz, no entanto, acabou sendo advertido nas duas partidas diante do River Plate. Alan Patrick, por outro lado, levou punição nos dois jogos no Beira-Rio.

LEIA MAIS: Internacional é surpreendido por exame antidoping

Mercado, Aránguiz e Alan Patrick, aliás, são titulares do Inter e vêm sendo importantes nesta Libertadores. Os três jogadores, inclusive, atuam em diferentes setores do campo e são nomes experientes do elenco.

Fluminense e Inter, enfim, se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 21h30, no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. O duelo de volta está marcado para dia 4 de outubro, no Beira Rio.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.