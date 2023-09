Presidente da La Liga comenta chance de Mbappé ir para o Real Madrid

O futuro de Kylian Mbappé segue como uma incógnita, mas há quem acredite que será no Real Madrid. Presidente da La Liga, Javier Tebas falou sobre o tema e afirmou que são grandes as chances do francês se transferir ao time merengue.

“Não estou convencido, mas (o Real Madrid) é um destino para ele, com certeza. Acho que ele estará na La Liga na próxima temporada, com 70% ou 80% de certeza”, disse o dirigente em entrevista à “Movistar+”.

Mbappé tem vínculo com o Paris Saint-Germain até o fim da atual temporada, em junho de 2024, e poderá assinar um pré-contrato com qualquer equipe a partir de janeiro. O jogador já afirmou que não tem a intenção de estender o acordo com a equipe da capital francesa, apesar do desejo do clube em continuar com o atleta.

A atitude de Mbappé ao dizer que não pretende renovar causou problemas nos últimos meses. Durante a pré-temporada, o camisa 7 foi afastado do elenco principal enquanto sua situação não se resolvia. O PSG admitia deixá-lo sem jogar, mas o atleta foi reintegrado.

