Rafinha se declara ao Flamengo: ‘Está no meu coração’

Aos 38 anos, Rafinha levantou o título de campeão da Copa do Brasil do São Paulo no domingo (24). Mas, além de ser mais um troféu para a galeria do lateral-direito, a conquista foi em cima do seu ex-clube, o Flamengo. Ainda no gramado do Morumbi, Rafinha comemorou a conquista, mas revelou não ter sabor especial por ser em cima do time carioca. Aliás, ele revelou o carinho que tem pelo Rubro-Negro.





“Já falei diversas vezes que eu amo o Flamengo. Sempre amei o Flamengo. O Flamengo está no meu coração. Fui muito feliz no clube, ganhei tudo lá. Não tem sentimento de mágoa. Eu saí do Flamengo porque eu quis. Hoje estou no São Paulo e já fiz história também por aqui. Sou vitorioso. Entrei para a história de mais um clube”, disse Rafinha ao canal “Antenados na Jogada”, no YouTube.

Rafinha foi titular na partida que garantiu ao São Paulo o título inédito da Copa do Brasil. Em campo, teve a missão de parar Bruno Henrique, principal jogador do Flamengo nos últimos jogos. No gol rubro-negro, deixou o camisa 27 livre para marcar. No entanto, no restante da partida, teve uma atuação segura, principalmente na marcação.

Rafinha pelo Flamengo

Após 14 anos jogando na Europa, Rafinha escolheu o Flamengo para retornar ao futebol brasileiro. Assim, no time carioca, fez história. Entre os títulos, uma Libertadores e um Brasileirão, ambos no ano mágico de 2019. No total, o lateral disputou 46 jogos com a camisa rubro-negra.

