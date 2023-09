Vasco x América-MG, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

Na noite desta segunda-feira (25/9), às 20h (de Brasília), em jogo adiado pela 15ª rodada do Brasileirão, o América-MG recebe o Vasco, no Independência. O time mineiro é o penúltimo colocado, com 17 pontos. Dessa forma, precisa vencer para que não ficar cada vez mais próximo da queda à Série B. Mas para o Vasco, os três pontos tem uma importância extra: vai tirar o Cruz-Maltino da zona de rebaixamento. Como o time carioca vem de duas vitórias muito convincentes contra Fluminense e Coritiba, a confiança por um bom resultado é grande.

Este jogo de muita importância terá a cobertura completa da Voz do Esporte, que inicia a sua transmissão às 18h30 sob o comando e a narração de Diego Mazur.