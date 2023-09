Ataque do Grêmio mostra eficiência no Brasileirão

O Grêmio terá uma semana livre de treinos para se preparar para os próximos compromissos da temporada. A equipe tricolor briga pelas primeiras colocações do Brasileirão e vem contando com um ingrediente especial nas últimas partidas.

Renato Gaúcho vem conseguindo montar um ataque efetivo no Brasileirão. O Grêmio, afinal, marcou dez gols nos últimos cinco jogos do campeonato. O Tricolor gaúcho, assim, vem tendo uma média de dois tentos por partida nesta fase da competição.

O Grêmio conquistou uma importante vitória diante do Palmeiras na quinta-feira (21). Com um gol de João Pedro, os jogadores tricolores conseguiram neutralizar um dos concorrentes diretos na disputa pelo título do campeonato.

O sistema defensivo tricolor também tem funcionado muito neste Brasileirão. O time, afinal, ficou três dos últimos cinco jogos do campeonato sem ser vazado. Rodrigo Ely e Bruno Alves, inclusive, vêm ganhando cada vez mais entrosamento na defesa.

Momento do Grêmio

Renato Gaúcho, aliás, vem conseguindo construir uma equipe muito dominante em Porto Alegre. A última derrota do Tricolor gaúcho dentro de casa, inclusive, aconteceu no dia 26 julho, diante do Flamengo, pela semifinal da Copa do Brasil.

O treinador, portanto, está há dois meses sem perder como mandante e vem tendo um sistema ofensivo extremamente efetivo. Luis Suárez e João Pedro, afinal, têm formado uma dupla de ataque consistente dentro de campo.

O Grêmio entra em campo no próximo sábado (30), diante do Fortaleza, às 16h, no Castelão, pelo Brasileirão. O Tricolor gaúcho está na terceira colocação do campeonato, com 43 pontos conquistados.

