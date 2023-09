Riquelme, dirigente do Boca Juniors, diz que Palmeiras ‘não tem futebol vistoso’

A três dias do duelo entre Boca Juniors (ARG) e Palmeiras pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores, o clima esquentou no país vizinho. Vice-presidente e ídolo da equipe de Buenos Aires, Juan Román Riquelme analisou o confronto e não teve papas na língua.

Segundo o ex-jogador, o Verdão não tem um futebol tão vistoso, mas é uma equipe que merece respeito. Além disso, Riquelme pediu atenção para a partida de volta, no Allianz Parque, por conta do gramado.





“Por mais que não sejam vistosos, sabem como jogar e teremos que ir a um campo sintético, que não é a mesma coisa. Levamos isso em consideração”, disse Riquelme à “ESPN Argentina”.

Riquelme falou também sobre o atacante Edinson Cavani, principal contratação do Boca Juniors em 2023. Em oito partidas, porém, o uruguaio fez apenas um gol.

“Para mim, ver Cavani com o uniforme do nosso clube é um sonho. Vê-lo sempre que chega ao clube, com a felicidade que tem por estar aqui, cumprimentá-lo, abraçá-lo. Todos os dias digo a mim mesmo: ‘Cavani joga no nosso clube’. Você pode criticá-lo por não ter feito gol, mas aí ele corre atrás, compete ao máximo. Ninguém tem dúvidas disso”, afirmou.

Boca Juniors e Palmeiras se enfrentam na próxima quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. O duelo acontecerá na La Bombonera, em Buenos Aires. O duelo de volta será no dia 5 de outubro, no mesmo horário, no Allianz Parque.

