Sporting vence em casa e assume liderança do Português

O Sporting é o novo líder do Campeonato Português 2023/24. Nesta segunda-feira, no encerramento da sexta rodada da competição nacional, a equipe de Rúben Amorim recebeu o Rio Ave no Estádio José Alvalade e venceu por 2 a 0.

Os gols da partida foram marcados no primeiro tempo, por Paulinho e Marcus Edwards. Com o resultado, a equipe da capital lusitana chegou aos 16 pontos e assumiu a ponta da tabela, já que o Boavista, que liderava o torneio até a rodada passada, perdeu para o Braga. O Rio Ave, por sua vez, entrou na zona de rebaixamento e está na 16ª colocação.

Jogando em casa, o Sporting abriu o placar com apenas dez minutos. Em contra-ataque, Morita recebeu passe em profundidade e entregou para o centroavante Paulinho. Livre, ele só teve o trabalho de escorar para o gol. Aos 26, os Leões roubaram bola no campo de ataque, e Hjulmand entregou para Edwards. Ele limpou a marcação e bateu forte no canto.

Na etapa final, o Rio Ave tentou ensaiar pressão no início e até balançou as redes com Costinha após cobrança de falta pelo lado esquerdo. Após revisão do VAR, porém, a arbitragem assinalou impedimento. A partir daí, o jogo ficou mais parelho até a confirmação da vitória no fim.

Sporting e Rio Ave voltam a campo no próximo fim de semana, pelo Campeonato Português. O time de Lisboa encara o Farense, fora de casa, enquanto o clube da Vila do Conde tem compromisso com o Moreirense, em casa.

