Zé Ricardo conta com dois retornos para clássico de domingo

O Cruzeiro enfrenta o América-MG apenas no próximo domingo (1/10), mas a preparação para o clássico já começou com antecedência. O técnico Zé Ricardo colocou a Raposa para treinar em dois períodos nesta segunda, garantindo assim um ritmo elevado para a semana que antecede o jogo. Aliás, o comandante fica pelo retorno de dois jogadores que pode utilizar na partida.

Os nomes aguardados por Zé Ricardo são o lateral Wesley Gasolina e o meio-campista Matheus Pereira. Ambos vêm de lesão, mas já realizam atividades físicas específicas e podem adquirir condição de jogo até este domingo. A princípio, os dois poderão ficar no banco de reservas. Wesley está fora desde fevereiro, após uma grave lesão no joelho direito, enquanto Matheus não joga desde agosto, após machucar o joelho esquerdo.

Zé Ricardo deverá contar com uma equipe parecida com a que perdeu para o Fluminense, na semana passada. A volta praticamente cera fica por conta do zagueiro Luciano Castán, que estava suspenso. Entretanto, o técnico pode optar por mexer no ataque para o duelo diante do rival. Arthur Gomes e Bruno Rodrigues podem entrar nos lugares de Nikão e Gilberto, respectivamente, por opção técnica.

