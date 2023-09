Na Justiça, agentes de Jair cobram Galo por comissão em venda

A venda do volante Jair, do Atlético-MG para o Vasco, ainda está dando pano para manga. Os empresários do jogador acionaram judicialmente o Galo, na última semana, cobrando o pagamento de uma comissão. De acordo com os agentes de Jair, o clube mineiro deveria realizar o pagamento de R$ 350 mil, o que não teria acontecido. O total do acordo está na casa de R$ 1,2 milhão.

A negociação entre os clubes e o meio-campista aconteceu no início deste ano. A venda de Jair saiu por R$ 13,9 milhões, em números da época. Além de quatro parcelas de R$ 3,5 milhões cada, o Atlético-MG ficou de pagar aos empresários do jogador um valor a dividir, também em quatro vezes. Este pagamento sairia em abril, mas os agentes não receberam o valor e levaram o caso à 19ª Vara Cível de Belo Horizonte.

A situação, a bem da verdade, já se arrasta há tempos. Os primeiros problemas envolvendo o Atlético aconteceram ainda quando o clube adquiriu Jair junto ao Sport, em 2018. Posteriormente, após rescindir com o volante, na operação de venda para o Vasco, o clube não tinha quitado uma parcela do acordo de verbas trabalhistas. Entretanto, o valor desta pendência se manteve desconhecido.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.