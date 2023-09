Júlio Casares garante que comprará Caio e quer manter Rafinha

Rafinha e Caio Paulista irão permanecer no São Paulo em 2024, de acordo com o que pretende o presidente Júlio Casares. Nesta segunda-feira (25), o dirigente manifestou seu desejo de manter os dois laterais titulares no Tricolor para a próxima temporada. O contrato dos dois jogadores com o clube expira no fim deste ano.

Em rápida fala ao canal ‘ESPN’, Casares falou sobre a possibilidade de manter Rafinha e Caio para o ano que vem. No caso do primeiro, uma aposentadoria não estava fora dos planos do veterano de 38 anos, mas ele admite reconsiderar após conquistar o título da Copa do Brasil. Já Caio está emprestado pelo Fluminense, dono de seus direitos econômicos.

“O Rafinha vai renovar, se depender da gente. O Caio vai ser contratado”, disse, lacônico, o presidente.

Se a manutenção de Rafinha depende mais dele mesmo do que do clube, Caio Paulista fica pendente de uma negociação que envolve altas cifras. O Fluminense aceita vendê-lo, mas por um valor próximo dos R$ 20 milhões. Os dois laterais atuaram com frequência neste ano de 2023, com Rafinha entrando em campo 35 vezes, enquanto Caio jogou em 39 oportunidades.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.