Corinthians x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

Corinthians e Fortaleza duelam nesta terça-feira (26), às 21h30, na Neo Química Arena, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. Na fase anterior, o Timão eliminou o Estudiantes nos pênaltis em uma partida emocionante na Argentina. Por outro lado, o Leão do Pici venceu o América-MG duas vezes nas quartas de final e se credenciou para chegar entre os quatro melhores da competição.

Onde assistir

O SBT, a ESPN e o Star+ transmitem a partida entre Corinthians e Fortaleza.

Como chega o Corinthians

Com o foco total na Sul-Americana, o Timão conseguiu preservar alguns de seus principais jogadores contra o Botafogo, na última sexta-feira. Nomes como Renato Augusto e Fábio Santos, que começaram o duelo contra os cariocas no banco de reservas, devem voltar ao time titular. Além disso, o técnico Vanderlei Luxemburgo deve manter os jovens Wesley e Pedro no sistema ofensivo ao lado de Yuri Alberto. Por fim, na defesa, Fagner e Bruno Mendéz brigam por um lugar na lateral direita.

Como chega o Fortaleza

Por outro lado, o técnico Juan Pablo Vojvoda terá o retorno de Caio Alexandre. Afinal, o volante cumpriu suspensão no jogo de volta contra o América-MG, pelas quartas de final da Sula, e estará novamente à disposição. Contudo, em relação a desfalques, o Fortaleza irá a campo com o que tem de melhor. Os únicos desfalques para o duelo são Pedro Rocha e Hércules, ambos em processo de recuperação pós-operatório. Por fim, não há suspensos.