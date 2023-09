Juventude bate Avaí fora de casa e retorna ao G4 da Série B

O Juventude está de volta ao G4 da Série B do Brasileiro. Afinal, derrotou por 2 a 0 Avaí na noite desta segunda-feira (25), pela 29ª rodada. Alan Ruschel e Gabriel Taliari anotaram os gols na Ressacada, ambos no primeiro tempo.

Com o resultado, o Leão permanece em 16º lugar com 30 pontos, a dois da Chapecoense, primeiro time que abre a zona de rebaixamento. Já o Papo pula para a terceira posição, mas ainda pode ser ultrapassado nesta noite pelo Novorizontino, que enfrenta o lanterna ABC no interior de São Paulo.

Pela 30ª rodada, o Avaí enfrenta o vice-líder Sport, na sexta-feira (29), as 19h, novamente na Ressacada. No dia seguinte, às 15h30, o Juventude recebe o Criciúma no Alfredo Jaconi.

Jogos da 29ª rodada

Sampaio Corrêa 2×1 Vila Nova-GO

Ponte Preta 0x3 Mirassol

Atlético-GO 3×1 Criciúma

Ituano 0x2 Vitória

Chapecoense 1×1 Ceará

CRB 1×0 Guarani

Tombense 0x0 Botafogo-SP

Sport 4×0 Londrina

Avaí 0x2 Juventude

Novorizontino x ABC – 21h

