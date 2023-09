Com drama, Vasco bate o América e deixa a zona de rebaixamento

Enfim, após 17 rodadas, o Vasco deixou a zona de rebaixamento do Brasileirão, após vencer o América Mineiro, nesta segunda-feira (25). O triunfo por 1 a 0 só saiu no finzinho, com gol de Jair, fazendo o Cruzmaltino chegar aos 26 pontos e, portanto, fora da degola. O resultado, entretanto, não veio sem muito drama na Arena Independência, já que os mineiros pressionaram muito no primeiro tempo. Só depois do intervalo, com um jogador a mais, é que o Gigante da Colina melhorou, mas a definição da vitória veio apenas nos minutos finais. O Coelho, em penúltimo, segue com 17 pontos.

Primeiro tempo

Na primeira etapa, o América foi melhor e mais perigoso que o Vasco: foram incríveis 14 finalizações do Coelho, contra nenhuma dos vascaínos. Mas Léo Jardim, o goleiro cruzmaltino, foi o responsável por deixar o marcador em branco. Martínez, logo no começo, quase fez um gol do meio-campo, mas a bola passou apenas perto do travessão. O time da casa seguiu em cima e esteve perto de marcar em cabeçada de Maidana, que a defesa salvou quase em cima da linha. Posteriormente, Rodrigo Varanda acertou a trave e Martínez quase marcou, mas Léo Jardim fez uma bonita defesa. No finzinho, Maidana deixou o cotovelo no rosto de Vegetti e accbou expulso diretamente.

Segundo tempo

Com a vantagem numérica, o Vasco passou a dominar o América, mas o gol não saía. Embora atacando mais, o goleiro Cavichioli trabalhava relativamente pouco. Os vascaínos cercavam a área, mas a defesa americana rechaçava o que podia. Ramón Diaz, o técnico vascaíno, fez uma série de alterações e colocou seu time à frente, mas faltava finalizar em gol. O time visava muito as bolas na área, onde estava presente Vegetti, entretanto o argentino esteve sempre muito marcado. O jogo ficou dramático no fim, com o Cruzmaltino pressionando com tudo e o América fechando-se com tudo. Em novo cruzamento de Piton, aos 43, Vegetti cabeceou e a bola acertou a trave. Mas, aos 47, Paulinho bateu falta e Jair, com o lado externo do pé, encobriu Cavichioli e fez o gol chorado da importante vitória.

AMÉRICA-MG 0x1 VASCO

15ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 25/9/2023 às 20h (de Brasília)

Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)

AMÉRICA-MG: Matheus Cavichioli; Burgos, Ricardo Silva, Maidana e Nicolas (Marlon, 32’/2ºT); Breno (Cazares, 29’/2ºT), Juninho e Martínez; Felipe Azevedo (Éder, 20’/2ºT), Mastriani (Pedrinho, 29’/2ºT) e Rodrigo Varanda (Méndez, 20’/2ºT). Técnico: Fabián Bustos.

VASCO: Léo Jardim; Puma Rodríguez (Marlon Gomes, 29’/2ºT), Medel, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel (Jair, 15’/2ºT), Praxedes (Sebastian Ferreira, intervalo) e Paulinho; Rossi (Serginho, 15’/2ºT), Vegetti e Payet (Gabriel Pec, intervalo). Técnico: Ramón Díaz.

Árbitro: Ramon Abatti Abel (FIFA-SC)

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (FIFA-BA) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Daniel Nobre Bins (FIFA-RS)

Cartões amarelos: Martínez, Méndez (AME); Lucas Piton, Serginho (VAS)

Cartão vermelho: Iago Maidana (AME), 45’/1ºT; Felipe Azevedo (AME) (no banco), 52’/2ºT

Gol: Jair, 47’/2ºT (0-1)

