Autor do gol da vitória, Jair parabeniza grupo e diz que Vasco ‘pode muito mais’

Em jogo atrasado da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco venceu por 1 a 0 o América-MG nos acréscimos em Belo Horizonte e deixou a zona de rebaixamento após 18 rodadas. Autor do gol do triunfo fora de casa, o volante Jair enalteceu o desempenho do grupo e afirmou que o Cruz-Maltino pode alcançar outros objetivos no Brasileirão.

“Parabenizar o grupo todo. A gente não merecia estar nessa situação (zona de rebaixamento) pelo trabalho que fazemos e o elenco que temos. É comemorar, mas a gente sabe que pode ir muito mais à frente”, afirmou Jair.

Zé Gabriel, que atua na mesma posição de Jair, também comentou sobre o resultado positivo que leva o Vasco a 26 pontos em 24 jogos, na 15ª colocação.

“Vitória importante para nós, três pontos. A equipe está de parabéns pel,o jogo de hoje, pelo empenho. Agora tem os que descansar. Final de semana tem mais um jogo importante para a getne continuar a caminhada”, disse o volante Zé Gabriel ainda no gramado do Independência.