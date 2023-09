Vitória alivia Ramón Díaz, que queria Vasco jogando melhor

O Vasco, enfim, deixou a zona de rebaixamento do Brasileirão com a vitória sobre o América-MG, nesta segunda-feira (25). O técnico Ramón Diaz era um dos mais felizes com o resultado, mas afirmou após o jogo que esperava ver o time jogando um futebol melhor. De acordo com ele, o Cruzmaltino atuou abaixo daquilo que vinha demonstrando e do que é capaz.

“Estou contente pelo resultado, é a terceira partida seguida que ganhamos e saímos da zona perigosa. Mas teve coisas que não gostei: a equipe não foi clara no jogo, na posse, na criatividade. Não fomos o time que vínhamos sendo. Mas entendo os jogadores porque a situação era muito complicada devido à pressão, poderíamos sair da zona ou retroceder mais ainda”, afirmou Ramón Diaz.

O treinador vascaíno ainda usou a goleada sobre o Coritiba, por 5 a 1, como um exemplo. Embora pondere que o nervosismo pode ter atrapalhado o rendimento do time, o argentino espera que seus comandados façam melhor nas próximas partidas. Ele, aliás, lembra que haverá outros duelos com semelhante pressão:

“Acho que o Vasco tem que jogar como na partida passada, com muita posse, muita mobilidade. A equipe e todo o ambiente sofrem muita pressão. Poderíamos resolver o jogo em uma situação, como foi na bola parada. Mas temos que jogar melhor, diferente. Hoje houve muita pressão, mas o Vasco tem que jogar melhor. E vai jogar”.

