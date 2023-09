Novorizontino vence lanterna e pula para terceiro na Série B

O Novorizontino fez o dever de casa frente ao lanterna ABC e venceu por 2 a 1 na noite desta segunda-feira (25), em Novo Horizonte, pela 29ª rodada da Série B. Com o resultado, o Tigre sobe uma posição e aparece em terceiro na tabela, enquanto o Alvinegro potiguar segue estacionado em último lugar.

Aylon abriu o placar no minuto inicial e Marlon ampliou nos acréscimos da etapa inicial. No retorno do intervalo, os anfitriões administraram a vantagem no Estádio Jorge Ismael de Biasi. O ABC descontou aos 52 minutos do segundo tempo, com Wallyson em cobrança de pênalti.

Ao final da jornada, o Novorizontino aparece com 51 pontos, a dois do vice-líder Sport e a quatro do Vitória. Por outro lado, o ABC segue afundado com apenas 14 pontos.

Pela 30ª rodada, o Novorizontino visita o Guarani no próximo sábado, às 17h, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Trata-se, portanto, de um duelo direto na luta pelo acesso. Às 18h, o ABC recebe a outra equipe de Campinas, a Ponte Preta, no estádio Frasqueirão, em Natal.

