Após confusão, clássico holandês será retomado nesta quarta-feira

O clássico holandês entre Ajax e Feyenoord, interrompido no último domingo (24), será retomado nesta quarta. A Real Federação Holandesa de Futebol (KNVB) decidiu que os dois times terão que jogar os 35 minutos restantes da partida. A arbitragem interrompeu o confronto aos dez minutos do segundo tempo, devido a incidentes na Arena Johan Cruyff, incluindo o lançamento de sinalizadores no gramado e confusão entre policiais e torcedores.

O problema se deu quando o Feyenoord vencia o Ajax por 3 a 0. Houve, aliás, boatos de que a torcida do clube de Amsterdam já planejava boicotar o jogo no caso de uma derrota dilatada. O time de Roterdã abriu vantagem ainda no primeiro tempo e o jogo chegou a ser interrompido ainda antes do intervalo, mas prosseguiu. Novos incidentes, porém, suspenderam a partida.

Assim, o jogo recomeça sem a entrada de torcedores. Portanto, a Arena vai ter portões fechados. A confusão do último domingo, a princípio, não deixou mortos, nem feridos, mas o caos instaurado pelos torcedores acabou indo para fora do estádio. A polícia holandesa usou gás lacrimogêneo para dispersar os torcedores do Ajax, gerando grande correria.

Protagonistas do clássico holandês, Feyenoord e Ajax vivem momentos distintos no campeonato. Enquanto o time de Roterdã é o quarto colocado, com 11 pontos, os gigantes de Amsterdã somam apenas cinco, perto da zona de rebaixamento.

