‘É o jogo que a gente gosta de jogar’, diz Menino sobre duelo com Boca

A poucos dias do confronto decisivo do Palmeiras contra o Boca Juniors na Libertadores, o volante Gabriel Menino comentou sobre a expectativa para o primeiro jogo da semifinal. Ele destacou a qualidade da preparação do elenco alviverde para enfrentar os argentinos em jogos decisivos. Confira o vídeo!

O Palmeiras visita o Boca Juniors nesta quinta-feira às 21h30 (de Brasília), na Bombonera, e faz o jogo da volta em São Paulo uma semana depois, no mesmo horário.

