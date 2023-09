Recém-contratado, Ponte Preta demite atacante André ‘Balada’

Durou pouco mais de três meses a passagem de André pela Ponte Preta. Contratado em junho, o atacante foi demitido nesta segunda-feira (25) pelo clube de Campinas. Ambos os lados chegaram a um entendimento para a rescisão, e o jogador sequer se reapresentou com o elenco.

André tinha, desde o fim de junho, um contrato por produtividade com a Macaca. Em dez jogos, anotou um único gol. Aliás, um golaço de voleio no empate em 2 a 2 com o Vitória, pela 20ª rodada.

O atacante perdeu espaço desde a chegada do técnico Pintado, e com o retorno de Jeh, passou a ficar com o opção no banco de reservas nas últimas rodadas.

Revelação do Santos, André ganhou destaque com atuações ao lado de Neymar, Paulo Henrique Ganso e Robinho. Ele acumula passagens por Vasco, Atlético-MG, Sport, Corinthians, Grêmio, Cuiabá e estava no Torpedo, da Rússia.

André e o apelido de ‘Balada’

André ganhou o apelido de “balada” em razão de suas inúmeras aparições em casas noturnas. Ele, aliás, se envolveu em constantes polêmicas, entre multas, atrasos e até mesmo “saídas” durante processo de recuperação de lesões.

A Ponte Preta volta a jogar no próximo sábado (30), quando visita o lanterna ABC, às 18h, no estádio Frasqueirão, em Natal. O time campineiro ocupa o 15º lugar, com 33 pontos.

