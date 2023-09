Vasco deixa a zona de rebaixamento do Brasileirão após 17 rodadas

Com a vitória sobre o América-MG, o Vasco, enfim, deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro após 17 rodadas (128 dias). A equipe carioca entrou no Z4 na sétima rodada, quando foi derrotada pelo São Paulo, no Morumbi. Desde então, o elenco ganhou reforços certeiros que elevaram o patamar do time, que enfileirou vitórias sob o comando de Ramón Díaz. Com isso, o Jogada10 realizou um levantamento e buscou quantas rodadas na história dos pontos corridos o Cruz-Maltino esteve na ‘zona da confusão’.

De acordo com dados do “O Gol”, de 2003 para cá, o Gigante da Colina esteve entre os quatro últimos em 107 oportunidades. Por outro lado, o clube carioca permaneceu cinco vezes fora do Z4 em uma campanha inteira (2003, 2006, 2007, 2011 e 2012). Em uma delas, teve o seu melhor desempenho na história dos pontos corridos, em 2011, quando disputou o título com o Corinthians até o fim, porém ficou com o vice.

Curiosamente, na atual campanha, o Vasco ficou mais tempo no Z4 do que em três dos quatro rebaixamentos de sua história (2008, 2013, 2015 e 2020). Apenas em 2015 que destoou, quando ficou praticamente o campeonato inteiro fadado à queda, com 35 rodadas entre os quatro últimos. Nos outros três anos, mesmo com uma campanha irregular, só partir da segunda metade da competição, que o time entrou de vez na lista dos rebaixados.

Reação cruz-Maltina

Mesmo com a venda da SAF para a 777 Partners, o Vasco patinou no primeiro turno do Brasileirão e não conseguiu encontrar o bom futebol. O início foi até promissor com a vitória sobre o Atlético-MG, em pleno Mineirão, mas logo houve o choque de realidade com o time despencando na tabela. A necessidade de reforços era visível e, para isso, a empresa norte-americana se lançou ao mercado e trouxe nomes certeiros para qualificar o elenco.

Dentre eles, está Pablo Vegetti, que caiu como uma luva no sistema ofensivo de Ramón Díaz. Exímio cabeceador, o argentino já estufou a rede seis vezes, deu duas assistências e conquistou a torcida. No meio de campo, setor que era o mais carente desde então, três nomes trouxeram o ganho técnico necessário para a equipe construir jogadas e ser perigosa. Praxedes e Paulinho tomaram conta de suas posições e lideram estatísticas, enquanto Payet ainda tenta se encaixar, mas esbanja qualidade desde os tempos de Olympique de Marseille.

Com quatorze rodadas pela frente, o Gigante da Colina reagiu no momento certo e, agora, terá tranquilidade para tentar afastar de vez o risco de queda. Segundo os números da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a equipe carioca tem 23,3% de chance de cair para a segunda divisão. Agora, com 26 pontos, os comandados de Ramón Díaz estão empatados com o Goiás, porém ocupam a 15ª colocação por terem uma vitória a mais.

Clubes com mais rodadas no Z4

Mesmo com o número expressivo, o Cruz-Maltino não está na lista de times que mais estiveram na zona de rebaixamento na era dos pontos corridos. Segundo dados do ‘Espião Estatístico’, do portal ‘ge’, o Coritiba é a equipe que mais frequentou essa área incômoda da tabela, com 151 rodadas. Nesta edição, o clube do Alto da Glória padece na lanterna, com apenas 14 pontos, e vê a distância para o Goiás, primeiro fora da zona, ser de 12 pontos.

O Esmeraldino, por sua vez, soma 146 rodadas no Z4 desde 2003 e chegou a liderar esse dado, mas foi ultrapassado recentemente pelo Coxa. Na sequência, estão três clubes que disputam a segunda divisão nesta temporada: Avaí (143), Atlético-GO (141) e Sport (131). Além deles, Athletico-PR (118), Figueirense (117), que está na terceira divisão, América-MG (117) e o atual líder do campeonato Botafogo (115) completam a lista.

Rodadas em que o Vasco ficou na zona na era dos pontos corridos

2003 – 0

2004 – 3 (rodadas: 3, 4 e 5)

2005 – 2 (rodadas: 12 e 15)

2006 – 0

2007 – 0

2008 – 14 (rodadas: 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38)

2009 – 2ª divisão

2010 – 6 (3, 6, 7, 8, 9 e 10)

2011 – 0

2012 – 0

2013 – 11 (rodadas: 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 38)

2014 – 2ª divisão

2015 – 35 (A partir da rodada 4 até a 38)

2016 – 2ª divisão

2017 – 1 (rodada: 1)

2018 – 1 (rodada: 25)

2019 – 9 (rodadas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10)

2020 – 8 (rodadas: 22, 23, 24, 25, 35, 36, 37, 38)

2021 – 2ª divisão

2022 – 2ª divisão

2023 – 17 (Da rodada 7 a 23)

Total: 107

Fonte: O Gol

Veja os clubes que mais ficaram no Z4 nos pontos corridos

Coritiba: 151

Goias: 146

Avaí: 143

Atlético-GO: 141

Sport: 131

Athletico-PR: 118

América-MG: 117

Figueirense: 117

Botafogo: 115

Fonte: Espião Estatístico do ‘ge’

