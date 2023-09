Dorival pede manutenção de elenco do São Paulo para 2024

Campeão da Copa do Brasil, o técnico Dorival Júnior fez apenas um único pedido para a diretoria do São Paulo no caminho até o título: manter o elenco. O treinador não queria que o Tricolor não vendesse nenhum jogador durante a janela de transferência do meio do ano e acabou atendido. Agora, ele pretende fazer o mesmo pedido para a próxima temporada.

Em entrevista ao “Jornal Nacional”, Dorival pediu para que o elenco não se desmontasse para a próxima temporada. Além disso, quer que o clube possa, de fato, resgatar o papel de protagonista no futebol nacional.

“Que o São Paulo continue acreditando, procure manter o seu elenco o máximo possível. Caso não consiga, que possamos trazer jogadores do nível dos que chegaram, principalmente como o Lucas. O São Paulo sempre teve esse espírito, sempre teve esse ambiente e sempre se mostrou muito competitivo em todos os momentos justamente porque foi referência no país ao longo de anos”, disse Dorival, que prosseguiu.

“Nós não podemos perder isso, pelo contrário, (precisamos) fomentar ainda mais porque traremos o torcedor para ainda mais perto. Isso será um diferencial daqui para frente”, completou o treinador.

Para que o pedido de Dorival acabe sendo concretizado, a presença do torcedor é fundamental. Afinal, o São Paulo conseguiu substituir o dinheiro da venda de jogadores, pela renda do público que esteve presente no Morumbi nesta temporada. Além disso, o uso dos jogadores da base foi fundamental para o equilíbrio financeiro do clube.

São Paulo dificilmente vai atender pedido de Dorival

Mesmo com o moral que ganhou após o título da Copa do Brasil, o desejo de Dorival não é simples. Afinal, nomes como Pablo Maia, Beraldo e Welington são alvos constantes da Europa. Além disso, o São Paulo está classificado para a próxima edição da Libertadores, e a diretoria deve ir atrás de reforços.

Por fim, a principal dúvida vem de dois dos principais jogadores do elenco. Rafinha, por exemplo, tem contrato até o final de 2023 e não sabe se vai renovar. O lateral-direito cogita a aposentadoria neste momento. Por sua vez, Lucas Moura também tem vínculo até o fim da temporada e não sabe aonde vai jogar em 2024.

