Palmeiras recebe, enfim, valor milionário pela venda de Giovani

O Palmeiras, enfim, recebeu o pagamento pela venda do atacante Giovani, que hoje defende o Al Sadd, do Qatar. Até semana passada, o Verdão não havia recebido nenhum pagamento do clube catari e notificou a equipe do Oriente Médio para realizar o pagamento. Contudo, o Alviverde também estava pronto para ir à Fifa, questionar o atraso.

Para contratar o palmeirense, o clube do Oriente Médio desembolsou nove milhões de euros (cerca de R$ 47 milhões) por 50% dos direitos econômicos do atleta. A outra metade ficou com o Alviverde. O combinado era que o Al Sadd pagasse a primeira parcela de R$26 milhões à vista, fato que não aconteceu apenas nesta segunda-feira (25).

Com o dinheiro recebido nesta semana, resta ainda mais 4 milhões de euros (R$21 milhões) a serem recebidos pelo negócio nos próximos meses, de forma parcelada.

O jovem atacante já fez sua estreia pelo Al Sadd, mas teve uma grave lesão no joelho direito e vai perder toda sua primeira temporada no Oriente Médio. Ele está em recuperação no departamento médico no momento.

Giovani chegou ao Palmeiras em 2015, na época no sub-11. Assim, foi um dos jogadores com maiores projeções nas divisões de base palmeirense. Já no time principal, o atacante não teve muito espaço. Afinal, lidou com seguidas lesões. Assim, no total, disputou 35 partidas pelo time profissional do Palmeiras, com dois gols e cinco assistências.

