Real Madrid x Las Palmas: escalações e onde assistir

O Real Madrid recebe o Las Palmas, nesta quarta-feira (27), às 14h, em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Espanhol. O clube merengue perdeu a liderança da competição em seu último compromisso e quer aproveitar o apoio do torcedor no Santiago Bernabéu para seguir na briga pelo topo da tabela. A partida terá transmissão ao vivo da Star+.

Como chega o Real Madrid?

O Real Madrid conheceu sua primeira derrota nesta edição da LaLiga na rodada passada, quando foi superado pelo Atlético de Madrid por 3 a 1, no Civitas Metropolitano. Além disso, a derrota no clássico custou a liderança da competição, que agora pertence ao Barcelona.

Assim, o clube merengue aparece na terceira posição, com 15 pontos, sendo um a menos que Barcelona e o surpreendente Girona, primeiro e segundo colocados, respectivamente.

Para o jogo desta quarta-feira, o técnico Carlo Ancelotti não conta com o zagueiro Éder Militão, o goleiro Thibaut Courtois e o meia-atacante Arda Guler. No entanto, a boa notícia fica por conta do possível retorno do atacante brasileiro Vini Jr, recuperado de lesão.

Como chega o Las Palmas?

Em contrapartida, o Las Palmas conquistou sua primeira vitória no Campeonato Espanhol na rodada passada e saiu da zona de rebaixamento. Com cinco pontos, a equipe está na 15ª posição e vai tentar surpreender o Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu para manter o bom momento e seguir em busca do objetivo de seguir na elite do futebol espanhol.

Ao mesmo tempo, o único desfalque para o técnico García Pimienta fica por conta do zagueiro Mika Mármol, que cumpre suspensão pelo cartão vermelho que recebeu na vitória por 1 a 0 sobre o Granada na última rodada.

Real Madrid x Las Palmas

7ª rodada do Campeonato Espanhol

Data e horário: quarta-feira, 27/09/2023, às 14h (de Brasília)

Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)

Real Madrid: Kepa; Nacho, Rudiger, Alaba, Mendy; Tchouameni, Camavinga, Jude Bellingham; Valverde, Rodrygo, Joselu. Técnico: Carlo Ancelotti

Las Palmas: Valles; Araujo, Suárez, Saúl Coco, Cardona; Perrone, Loiodice, Kirian Rodríguez; Pejiño, Viera, Munir. Técnico: García Pimienta.

Onde assistir: Star+

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.